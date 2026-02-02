Il soliloquio in aula di Kaufmann, 'io sono innocente'

ROMA, 02 FEB - "Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi". E' quanto avrebbe ripetuto in Aula, in una sorta di soliloquio, Francis Ford Kaufmann l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. L'uomo ha seguito l'udienza accanto al suo avvocato e per alcuni istanti ha anche pianto. Il processo è stato aggiornato al prossimo 9 febbraio. Intanto sui mancati controlli a Kaufmann nelle settimane precedenti ai delitti è aperto in Procura un fascicolo a modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato. A luglio l'avvocato Maria Teresa Manente, dell'associazione Differenza Donna, ha presentato un esposto.