Il sindaco di Treviso nel board del Patto europeo per clima ed energia

TREVISO, 08 GEN - Treviso entra ufficialmente nel board del Covenant of Mayors della Commissione Europea. A rappresentare la città è il sindaco Mario Conte, unico italiano a far parte dell'organismo politico di indirizzo della più ampia iniziativa europea dedicata all'azione climatica locale. Il Covenant of Mayors for Climate & Energy (Patto dei sindaci per il clima e l'energia) è la principale iniziativa dell'Unione europea che coinvolge direttamente i sindaci e le amministrazioni locali nell'attuazione delle politiche climatiche ed energetiche europee. Il Patto accompagna le città nel definire strategie di riduzione delle emissioni, adattamento ai cambiamenti climatici e miglioramento dell'efficienza energetica. La prima riunione si è svolta stamattina alla presenza di Claire Roumet, direttrice di Energy Cities. "La partecipazione di Treviso a questo contesto internazionale rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli ultimi anni - afferma Conte -. Essere l'unico sindaco italiano nel board rafforza il peso e la responsabilità della nostra città, chiamata a portare un contributo concreto al dibattito europeo sulle politiche per la sostenibilità".