Il sindaco di New York ordina il divieto di viaggio per la neve
NEW YORK, 22 FEB - Scuole chiuse e allerta massima. Il sindaco di New York Zohran Mamdani impone il divieto di viaggio da stasera alle 21 ora locale ad almeno le 9 del mattino di domani a causa dell'attesa tempesta di neve, la peggiore dell'ultimo decennio. Il divieto impone la chiusura di tutti i ponti e delle strade al traffico non essenziale.
