Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il sindaco di New York ordina il divieto di viaggio per la neve

AA

NEW YORK, 22 FEB - Scuole chiuse e allerta massima. Il sindaco di New York Zohran Mamdani impone il divieto di viaggio da stasera alle 21 ora locale ad almeno le 9 del mattino di domani a causa dell'attesa tempesta di neve, la peggiore dell'ultimo decennio. Il divieto impone la chiusura di tutti i ponti e delle strade al traffico non essenziale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario