Il sindaco di Corigliano-Rossano evacua tre contrade per rischio esondazione

CORIGLIANO-ROSSANO, 13 FEB - Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi ha invitato ad evacuare, in via precauzionale, le abitazioni in contrada Thurio, Ministalla e Foggia in seguito all'esondazione del fiume Crati. Al momento l'acqua non ha raggiunto le abitazione ma per precauzione si è provveduto all'evacuazione. Il provvedimento riguarda una sessantina di famiglie.