Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il sindaco di Corigliano-Rossano evacua tre contrade per rischio esondazione

AA

CORIGLIANO-ROSSANO, 13 FEB - Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi ha invitato ad evacuare, in via precauzionale, le abitazioni in contrada Thurio, Ministalla e Foggia in seguito all'esondazione del fiume Crati. Al momento l'acqua non ha raggiunto le abitazione ma per precauzione si è provveduto all'evacuazione. Il provvedimento riguarda una sessantina di famiglie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CORIGLIANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario