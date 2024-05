Il sindaco di Bacoli, 'non vogliamo elemosine per scappare'

NAPOLI, 23 MAG - "Senza polemiche, perché non servono. Ma, lì a Roma, sappiano che i Campi Flegrei non sono una terra di abusivi, di irresponsabili, di incoscienti. Sia ben chiaro. Non consentiamo a nessuno di farci la morale. Siamo nati qui. Qui, vogliamo vivere. Nella terra più bella del mondo. Ed abbiamo il sacrosanto diritto di farlo, in sicurezza". Lo afferma il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in un post su Facebook che suona come una risposta al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, che ieri ha tra l'altro detto che chi ha scelto di vivere nell'area dei Campi Flegrei sapeva dei rischi ed ha parlato di aiuti a chi lascerà la zona. "Non li vogliamo i soldi per evacuare. Non accettiamo elemosine per scappare via", la secca risposta del sindaco.