Il Senegal raddoppia le pene detentive per i reati di omosessualità

DAKAR, 11 MAR - L'Assemblea Nazionale senegalese ha votato una legge che raddoppia le pene per le relazioni omosessuali, ora punibili con pene detentive da cinque a dieci anni, nel contesto di un'ondata di omofobia nel Paese e di una serie di arresti di persone per presunta omosessualità. La legge prevede anche sanzioni penali contro la promozione e il finanziamento dell'omosessualità in Senegal. La legge ora deve essere promulgata dal presidente Bassirou Diomaye Faye per entrare in vigore.