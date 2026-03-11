Giornale di Brescia
Il Senegal raddoppia le pene detentive per i reati di omosessualità

DAKAR, 11 MAR - L'Assemblea Nazionale senegalese ha votato una legge che raddoppia le pene per le relazioni omosessuali, ora punibili con pene detentive da cinque a dieci anni, nel contesto di un'ondata di omofobia nel Paese e di una serie di arresti di persone per presunta omosessualità. La legge prevede anche sanzioni penali contro la promozione e il finanziamento dell'omosessualità in Senegal. La legge ora deve essere promulgata dal presidente Bassirou Diomaye Faye per entrare in vigore.

DAKAR

