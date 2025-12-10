Il 'roadshow' di Trump negli Usa, la mia parola preferita è dazi

ROMA, 10 DIC - Comincia dalla Pennsylviania il 'roadshow' ddel presidente Donald Trump negli Usa per rilanciare il suo messaggio economico. "La mia parola preferita è dazi - ha detto durante il comizio al Mount Airy Casino Resort -. Stanno portando nelle nostre casse miliardi di dollari". Illustrando i progressi economici il tycoon ha sottolineato che i prezzi stanno calano "molto", le aziende stanno investendo miliardi negli Stati Uniti e i mercati finanziari stanno segnando un record dietro l'altro. E a chi ha chiesto un terzo mandato, il presidente ha risposto: "Non me lo consentono. Ma abbiamo tempo davanti a noi. Abbiamo tre anni e due mesi e con Trump sono un'eternità". Non è mancato anche l'ennesimo attacco all'Europa. "L'immigrazione e l'energia la distruggeranno", ha detto ribandendo poi la sua contrarietà alla politica verde definita 'la truffa del Green Deal'. "Noi abbiamo una politica semplice: drill baby drill", ha messo in evidenza Trump.