Il ristorante colpito dal tram, 'sembrava una scena post guerra'

MILANO, 01 MAR - "Siamo ancora scossi e sotto shock, non ci sembra reale quello che è accaduto. Tutto ha iniziato a tremare e quando sono entrato nella zona principale dove il tram si è schiantato, l'immagine sembrava quella di una situazione post guerra": lo racconta all'ANSA un dipendente del ristorante giapponese Robata Kan colpito dal tram della linea 9 deragliato a Milano. Il mezzo, "che per fortuna è stato deviato dagli alberi", non ha distrutto completamente il locale, anche se i danni "sono ingenti". L'area più colpita è quella riservata ai clienti, con il bancone che è stato seriamente danneggiato: "Il locale è inaccessibile e saremo limitati per un po' di tempo - aggiunge - ma sicuramente vogliamo riaprire al più presto, nel minor tempo possibile, è l'unica cosa che possiamo fare". Quando il tram è deragliato "stavamo lavorando e per fortuna non c'erano clienti. All'inizio credevo fosse un terremoto, tremava tutto e sono saltate le luci. Ma l'importante è stare bene. Per quanto possa essere stato un brutto colpo, sicuramente il ristorante è un qualcosa che si può ricostruire - conclude -. Noi non siamo tra le vittime principali. Siamo vicini alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e siamo preoccupati per le condizioni dei feriti".

