Il regista Rob Reiner e la moglie uccisi nella loro villa a Los Angeles

VEDI 'Trovate due persone morte nella villa...' delle 4.46 ROMA, 15 DIC - Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, Reiner sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sta ancora indagando. Secondo quanto riferisce Tmz, l'allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale.

ROMA

