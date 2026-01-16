Il re saudita Salman lascia l'ospedale dopo esami medici rassicuranti

RIAD, 17 GEN - Il novantenne re Salman dell'Arabia Saudita è stato dimesso dall'ospedale dopo essersi sottoposto ad accertamenti medici nella capitale Riad. Lo ha reso noto la Corte del regno, aggiungendo che i risultati sono stati "rassicuranti". Il monarca "ha lasciato oggi l'ospedale specialistico King Faisal di Riad dopo essersi sottoposto ad accertamenti medici che si sono rivelati rassicuranti", ha dichiarato la Corte in una nota condivisa sui media statali, dopo aver annunciato il suo ricovero in giornata. L'Arabia Saudita, il più grande esportatore mondiale di petrolio greggio, ha cercato per anni di mettere a tacere le speculazioni sulla salute di re Salman. È sul trono dal 2015, sebbene suo figlio Mohammed bin Salman sia stato nominato principe ereditario nel 2017 e ricopra di fatto il ruolo di sovrano. Il benessere del monarca viene raramente discusso, ma negli ultimi anni è stato ricoverato per interventi chirurgici e accertamenti in diverse occasioni.