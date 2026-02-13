Il Re Momo riceve le chiavi della città, al via il carnevale di Rio

RIO DE JANEIRO, 13 FEB - Il sindaco Eduardo Paes ha consegnato le chiavi della città al Re Momo Danilo Vieira, aprendo ufficialmente il Carnevale di Rio de Janeiro 2026. La cerimonia si è svolta nel palazzo di rappresentanza del municipio. Il Re Momo è la figura simbolica che, secondo la tradizione, "governa" la città durante i giorni di festa. Introdotto nel 1933 come personaggio di cartapesta, dall'anno successivo il ruolo fu affidato a una persona in carne e ossa. Da quell'anno, per ogni carnevale un nuovo 'sovrano' è scelto nel corso di una selezione insieme a una 'corte'. Nella mitologia greca Momo è il dio della burla e dell'irriverenza. Dal 2024 un decreto municipale rende obbligatoria la cerimonia di consegna delle chiavi, per assicurarne la continuità negli anni. Cresce intanto l'attesa per l'inizio delle sfilate delle celebri scuole di samba del gruppo speciale, previste per domenica, lunedì e martedì al Sambódromo, in quello che è considerato il più grande spettacolo a cielo aperto del mondo. Per l'edizione 2026 il municipio stima un afflusso di circa 8 milioni di persone tra sfilate al Sambódromo e alla Intendente Magalhães, blocchi di strada, balli popolari ed eventi tradizionali in centro. L'impatto economico atteso per la città è di circa 950 milioni di euro (5,9 miliardi di real).