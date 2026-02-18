Il re di Danimarca in Groenlandia per dimostrare il sostegno

NUUK (GODTHÅB), 18 FEB - Il re Federico X di Danimarca è arrivato in Groenlandia per una visita di tre giorni, dimostrando il suo sostegno al territorio autonomo danese ambito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo quanto riferito da un giornalista dell'Afp. Il monarca 57enne ha salutato i sostenitori all'aeroporto di Nuuk, dove è stato accolto dal primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen. Le minacce di Trump di impadronirsi con la forza, se necessario, della vasta isola artica ricca di minerali hanno aumentato le tensioni tra Stati Uniti e Danimarca.