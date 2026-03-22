Il Rassemblement National battuto a Marsiglia, ma vince a Nizza

PARIGI, 22 MAR - Benoit Payan, sinistra unita di Marsiglia che non ha accettato alleanze con La France Insoumise (LFI) è stato rieletto sindaco di Marsiglia, una delle prime tre città della Francia che il Rassemblement National aveva messo nel mirino con il candidato Franck Allisio. Per il partito di Marine Le Pen, sarebbe stata la conquista della prima grande città. A Nizza, invece, Eric Ciotti, (UDR-RN), è stato eletto ed ha battuto il sindaco uscente, il centrista Christian Estrosi.