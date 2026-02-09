Il principe William in Arabia Saudita per una visita di tre giorni

LONDRA, 09 FEB - Il principe William è in Arabia Saudita per la sua prima visita ufficiale nerl Paese. Oggi l'incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman, mentre Londra cerca di approfondire la cooperazione economica con la nazione del Golfo. La visita arriva mentre le rivelazioni quotidiane dai file di Jeffrey Epstein continuano a mettere sotto pressione il fratello minore caduto in disgrazia di re Carlo III, l'ex principe Andrea. Il principe ereditario saudita offrirà all'erede al trono britannico William un tour al sito patrimonio mondiale dell'Unesco At-Turaif oggi pomeriggio, seguita da un'udienza con il sovrano de facto. La visita di tre giorni, che si concluderà mercoledì, mira a celebrare i "crescenti legami commerciali, energetici e di investimento" in vista del centenario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Durante la sua permanenza William, appassionato ambientalista, visiterà anche la storica città di AlUla, dove potrà conoscere le iniziative di conservazione volte a proteggere la fauna selvatica e il paesaggio unico, secondo quanto riferito dal suo ufficio di Kensington Palace. Da tempo esiste un rapporto cordiale tra le famiglie reali saudita e britannica, e l'Arabia Saudita è considerata uno dei partner strategici più importanti della Gran Bretagna nel Golfo.