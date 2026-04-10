Il principe Harry respinge fermamente l'accusa di diffamazione di una ong

LONDRA, 10 APR - Il principe Harry respinge "categoricamente" l'accusa di diffamazione presentata contro di lui presso l'Alta Corte di Londra dall'organizzazione benefica africana per la lotta all'Aids Sentebale, di cui è co-fondatore. Lo ha annunciato in serata un portavoce. Il figlio minore di re Carlo III e Mark Dyer, che in passato è stato anche membro del consiglio di amministrazione di Sentebale, sono entrambi citati come imputati. "In qualità di co-fondatore e membro fondatore del consiglio di amministrazione di Sentebale, respingono categoricamente queste accuse offensive e diffamatorie. È incredibile che i fondi di beneficenza vengano ora utilizzati per intraprendere azioni legali contro le stesse persone che hanno costruito e sostenuto l'organizzazione per quasi due decenni", ha affermato il portavoce in una dichiarazione.