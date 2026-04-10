Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il principe Harry respinge fermamente l'accusa di diffamazione di una ong

AA

LONDRA, 10 APR - Il principe Harry respinge "categoricamente" l'accusa di diffamazione presentata contro di lui presso l'Alta Corte di Londra dall'organizzazione benefica africana per la lotta all'Aids Sentebale, di cui è co-fondatore. Lo ha annunciato in serata un portavoce. Il figlio minore di re Carlo III e Mark Dyer, che in passato è stato anche membro del consiglio di amministrazione di Sentebale, sono entrambi citati come imputati. "In qualità di co-fondatore e membro fondatore del consiglio di amministrazione di Sentebale, respingono categoricamente queste accuse offensive e diffamatorie. È incredibile che i fondi di beneficenza vengano ora utilizzati per intraprendere azioni legali contro le stesse persone che hanno costruito e sostenuto l'organizzazione per quasi due decenni", ha affermato il portavoce in una dichiarazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario