Il primo panda gigante in Indonesia pronto a incantare il pubblico

BOGOR, 15 MAG - Con il suo iconico manto bianco e nero, il primo panda gigante nato in Indonesia 170 giorni fa sta bene e sta già attirando l'attenzione in vista della sua prima apparizione pubblica questo mese. "Molti indonesiani dovevano viaggiare fino in Cina solo per vedere i cuccioli di panda. Ora non ne hanno più bisogno", ha detto il direttore dello zoo Aswin Sumampau. Il piccolo panda, Satrio Wiratama, è nato lo scorso novembre al Taman Safari Indonesia, uno zoo sull'isola di Giava (nell'arcipelago centrale), da una coppia di panda in prestito dalla Cina all'Indonesia. Nel recinto allestito per i suoi genitori, l'animale, il cui nome significa "guerriero coraggioso e nobile", giocava con un peluche di panda e un anello da dentizione in bambù. I suoi genitori, Hu Chun e Cai Tao, sono arrivati in Indonesia nel 2017, quando avevano solo sette anni, nell'ambito di un'iniziativa cinese di "diplomazia dei panda" per celebrare i 60 anni di relazioni bilaterali tra i due Paesi. Il cucciolo, soprannominato Rio, è l'unico panda nato in uno zoo al di fuori della Cina negli ultimi tre anni, secondo quanto affermato dal signor Aswin. Ancor prima della sua presentazione ufficiale prevista per la fine di questo mese, Rio ha già molti ammiratori desiderosi di vederlo. "Il piccolo panda è carino, adorabile e ti scioglie il cuore", ha scritto un fan sui social media dello zoo. Rio pesa attualmente oltre 11 kg e sta ancora imparando ad arrampicarsi, secondo Bongot Huaso Mulia, il veterinario che si prende cura di lui. Il giovane panda, il cui pelo è ancora punteggiato da peli rossastri, è molto attivo e continua ad essere allattato, ha aggiunto. La Cina invia animali considerati "tesori nazionali" in tutto il mondo nell'ambito della "diplomazia dei panda", che prevede la donazione o il prestito di questi animali ad altri Paesi come segno di amicizia. A differenza di altre nazioni asiatiche, l'Indonesia afferma di non avere alcuna disputa marittima con Pechino nel Mar Cinese Meridionale e di non contestare la sovranità sulle barriere coralline o sugli isolotti in quella regione.