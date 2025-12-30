Il presidente sudcoreano in Cina dal 4 al 7 gennaio

SEUL, 30 DIC - Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung visiterà la Cina dal 4 al 7 gennaio su invito del suo omologo Xi Jinping. Lo hanno annunciato la presidenza sudcoreana e il ministero degli Esteri cinese. I due si sono incontrati a novembre al vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) a Gyeongju, in Corea del Sud. Lee Jae-myung sta cercando di migliorare le relazioni con la Cina, che si sono raffreddate a causa delle politiche del suo predecessore, Yoon Suk-yeol, che ha avvicinato Seul agli Stati Uniti.