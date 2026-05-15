Il presidente Mulino conferma l'intenzione di Panama di aderire all'Ocse

PANAMA, 14 MAG - Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha confermato l'intenzione del Paese di entrare nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Il capo di Stato ha chiarito che si tratta di "un processo molto lungo", che potrebbe non concludersi durante la sua amministrazione. Attualmente, in collaborazione con la Banca Interamericana di Sviluppo, il governo sta definendo le misure necessarie per rispettare i criteri richiesti. "Essere in questa organizzazione ci apre le porte, ci colloca in un migliore posizionamento di fronte al mondo e sono certo che tutto ciò si ripercuoterà a beneficio degli investimenti privati ed esteri e del funzionamento stesso della nazione", ha affermato Mulino. Il presidente ha inoltre smentito qualsiasi legame tra questa iniziativa e l'attuale disegno di legge sulle sostanze economiche. Il ministro dell'Economia, Felipe Chapman, ha sottolineato che l'adesione guarda alle generazioni future. "Non tutti i Paesi sono uguali", ha spiegato Chapman, aggiungendo che l'obiettivo finale è "creare istituzioni molto più robuste e forti affinché possano avere un Paese molto più resiliente".