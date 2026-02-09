Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il presidente Mattarella a Torino per il centenario della morte di Gobetti

AA

TORINO, 09 FEB - Il prossimo lunedì 16 febbraio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Torino per presenziare, alle 11 al Teatro Carignano, alla cerimonia per la ricorrenza del centenario della morte di Piero Gobetti. Lo comunica la Prefettura del capoluogo piemontese. In occasione del centenario della sua morte per un intero anno Torino ricorderà la figura di Gobetti, un anniversario per cui è nato anche un Comitato nazionale per le celebrazioni, presieduto da Gustavo Zagrebelsky. Sarà proprio il costituzionalista a tenere la lectio magistralis all'evento di inaugurazione, il 16 febbraio. Celebrazioni che varcheranno anche i confini nazionali, il 19 febbraio, con una cerimonia al cimitero Père Lachaise di Parigi seguita da un incontro alla Maison de l'Italie su "La libertà dell'esilio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario