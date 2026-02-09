Il presidente Mattarella a Torino per il centenario della morte di Gobetti

TORINO, 09 FEB - Il prossimo lunedì 16 febbraio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Torino per presenziare, alle 11 al Teatro Carignano, alla cerimonia per la ricorrenza del centenario della morte di Piero Gobetti. Lo comunica la Prefettura del capoluogo piemontese. In occasione del centenario della sua morte per un intero anno Torino ricorderà la figura di Gobetti, un anniversario per cui è nato anche un Comitato nazionale per le celebrazioni, presieduto da Gustavo Zagrebelsky. Sarà proprio il costituzionalista a tenere la lectio magistralis all'evento di inaugurazione, il 16 febbraio. Celebrazioni che varcheranno anche i confini nazionali, il 19 febbraio, con una cerimonia al cimitero Père Lachaise di Parigi seguita da un incontro alla Maison de l'Italie su "La libertà dell'esilio".