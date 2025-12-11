Il presidente Lula valuta il veto alla legge che riduce la pena di Bolsonaro

RIO DE JANEIRO, 11 DIC - Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che il suo predecessore Jair Bolsonaro "deve pagare per il tentativo di distruggere la democrazia in questo Paese" e ha annunciato che valuterà il veto alla legge approvata dalla Camera che prevede una sensibile riduzione delle pene per i condannati nel tentato golpe, inclusa quella a 27 anni e tre mesi per l'ex capo di Stato. "Non serve piangere adesso", ha affermato Lula in un'intervista a una tv locale, aggiungendo che se Bolsonaro avesse assunto la sua stessa postura quando ha perso le elezioni in passato "oggi non sarebbe in carcere e potrebbe perfino candidarsi". Il presidente ha confermato che deciderà sul veto solo al termine dell'iter legislativo, che prevede ora il voto in Senato. "Il Parlamento sta discutendo, vedremo cosa accadrà. Quando arriverà sulla mia scrivania, prenderò la mia decisione. Per ora lasciamo che il potere legislativo si esprima, poi spetterà al potere esecutivo", ha concluso.