Il presidente del Tribunale di Tempio trasferito a Roma

TEMPIO PAUSANIA, 04 MAR - Il presidente del Tribunale di Tempio Pausania, Giuseppe Magliulo, ha chiesto e ottenuto il trasferimento al Tribunale dei minori di Roma. Sessantacinque anni, di origine campana, Magliulo avrebbe dovuto chiudere il suo mandato tra due anni, dopo essere arrivato in Gallura nel 2018. Invece ha scelto di ritornare più vicino alla sua città d'origine, Napoli, e di dismettere i panni di presidente per indossare la tonaca di giudice. Lo annuncia lui stesso in un lungo e accorato post sulla sua pagina Facebook, dove saluta gli amici e spiega in parte le motivazioni che lo hanno portato a lasciare il palazzo di giustizia di Tempio. "È giusto che io ritorni ad indossare la mia vecchia toga di giudice continuando ad emozionarmi e appassionarmi delle vicende umane sottese ad ogni procedimento, in particolare di quelle dei nostri 'altri figli' e dei più fragili", scrive Magliulo ricordando che "assumere un incarico direttivo, fare il presidente di Tribunale, deve assolutamente essere per un periodo limitato nel tempo, non deve essere considerato un punto di non ritorno". Per oltre sei anni il magistrato ha esercitato la funzione di presidente in Gallura, riuscendo anche in parte ad abbattere il numero di udienze arretrate, soprattutto nel settore penale.