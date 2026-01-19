Giornale di Brescia
Il presidente del Guatemala dichiara lo stato di emergenza

CITTÀ DEL GUATEMALA, 18 GEN - Il presidente del Guatemala Bernardo Arevalo ha decretato domenica lo stato di emergenza per combattere le gang che hanno ucciso otto agenti di polizia e preso il controllo di tre prigioni durante il fine settimana. "Ho deciso di dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per 30 giorni, a partire da oggi", ha dichiarato Arevalo in un discorso alla nazione. Il provvedimento sospende alcune disposizioni della Costituzione, mentre il Guatemala combatte contro le gang Barrio 18 e Mara Salvatrucha, considerate organizzazioni "terroristiche" dagli Stati Uniti e dal Guatemala e accusate di omicidi su commissione, estorsione e traffico di droga.

