Il presidente colombiano riorganizza i vertici militari in vista del 2026

BOGOTÀ, 28 DIC - Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha annunciato la riorganizzazione dei vertici delle Forze armate per affrontare "le grandi sfide del 2026". La riforma prevede la sostituzione fino a otto comandanti e vicecomandanti di Esercito, Marina e Aeronautica. Secondo il capo dello Stato, i cambiamenti contribuiranno a consolidare la trasformazione del territorio "verso la legalità" e a liberare le aree rurali dal controllo del narcotraffico, rafforzando la protezione della popolazione civile e il percorso verso la pace. Secondo Petro, la nuova leadership militare lavorerà "a fianco del popolo" per rafforzare la sicurezza, difendere la vita e consolidare la democrazia nel Paese. "La priorità è la sicurezza e la democrazia", ha affermato Petro su X ringraziando i vertici uscenti per il lavoro svolto. Tra i risultati rivendicati dall'attuale leadership militare, Petro ha citato il record storico di sequestri di cocaina nel 2025, la neutralizzazione di oltre 4.400 membri dei principali cartelli del narcotraffico e l'aumento del 6% di militari e polizia.