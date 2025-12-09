Il presidente argentino Milei è a Oslo per la cerimonia del Nobel della Pace

Giornale di Brescia
OSLO, 09 DIC - Il presidente dell'Argentina Javier Milei è arrivato stasera a Oslo per partecipare alla cerimonia per la consegna del premio Nobel per la pace. Domani mattina incontrerà il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e verrà ricevuto dal re Harald e dalla regina Sonja per poi dirigersi al municipio di Oslo dove si svolgerà la cerimonia. Milei ha dichiarato la sua presenza è per sostenere la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado e l'opposizione venezuelana. Oltre a Milei saranno presenti anche i leader di Panama, dell'Ecuador e del Paraguay, secondo quanto riportato dall'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk.

