Il premio Carlo Magno a Draghi, 'per la sua grande azione per l'Ue'

BERLINO, 17 GEN - Il premio internazionale Carlo Magno, il "Karlpreis", andrà nel 2026 all'ex presidente della Bce Mario Draghi, per la "grande" opera svolta per l'unità europea. Lo ha annunciato l'organizzazione del premio che viene conferito ad Aquisgrana. Il riconoscimento, ricevuto l'anno scorso dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e in passato anche da Angela Merkel, Papa Francesco, e Volodymyr Zelensky, sarà consegnato il prossimo 14 maggio. Nella motivazione del riconoscimento a Draghi richiama il "whatever it takes!", la formula "coraggiosa" che salvò l'euro in piena crisi. "Come nessun altro, Mario Draghi è sinonimo del rafforzamento economico dell'Europa e il suo 'Rapporto Draghi' del 2024, che prende il nome da lui, rappresenta la strategia necessaria per garantire competitività, crescita e stabilità nell'Unione Europea", si legge nella motivazione pubblicata sul sito del Premio.

