Il premier della Groenlandia, 'la nave-ospedale di Trump? No grazie'

BRUXELLES, 22 FEB - "Da parte nostra, la risposta è no, grazie. Abbiamo preso nota dell'idea del presidente Trump di inviare una nave ospedale americana in Groenlandia. Tuttavia, abbiamo un sistema sanitario pubblico che garantisce cure gratuite ai cittadini. Si tratta di una scelta deliberata e di una parte fondamentale della nostra società. Non è così negli Stati Uniti, dove andare dal medico ha un costo." Lo ha dichiarato in un post su Fb il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. "Siamo sempre aperti al dialogo e alla cooperazione, anche con gli Stati Uniti. Ma vi preghiamo di parlare con noi invece di fare dichiarazioni più o meno casuali sui social media. Il dialogo e la cooperazione richiedono il rispetto del fatto che le decisioni sul nostro Paese vengono prese qui a casa nostra", ha aggiunto.