Il prefetto firma il decreto, a Pescara elezioni parziali 8 e 9 marzo

PESCARA, 15 GEN - Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilendo la data delle elezioni parziali nel capoluogo adriatico dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto un nuovo voto in 23 delle 170 sezioni cittadine. Si voterà l'8 e il 9 marzo, con eventuale turno di ballottaggio il 22 e il 23 marzo. Se il voto dell'8 e il 9 marzo riguarderà solo le 23 sezioni (una delle quali ospedaliera), l'eventuale ballottaggio riguarderà tutta la città. Le sezioni in questione sono le seguenti: 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 95, 117, 137, 157, 166 e 169.

PESCARA

