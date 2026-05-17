Il Pp vince in Andalusia ma dipende da Vox, il Psoe resiste

MADRID, 17 MAG - Il Partido Popular del governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla ha vinto le elezioni regionali in Andalusia, ma senza confermare la maggioranza assoluta. Con oltre il 70%dei voti scrutinati, il Pp si è fermato al 40% e 52 seggi, rispetto ai 58 che controllava, a quattro dalla maggioranza dei 109 deputati della Camera andalusa. Il risultato forza Moreno Bonilla, 56 anni, al suo terzo mandato, a cercare il sostegno dell'ultradestra. Uno scenario già visto negli ultimi mesi in Estremadura, Aragona e Castiglia e Leon, dove il Pp ha vinto, ma è dovuto scendere a patti con Vox. Il Psoe, con la candidata ex vicepremier alle Finanze Maria Jesus Montero, ottiene il 23,5% dei suffragi e 29 deputati sui 30 della passata legislatura, che rappresentavano la peggiore performance dei socialisti nell'ex feudo, governato durante quasi 40 anni e perduto nel 2018. La forza di ultradestra Vox conquisterebbe il 14,% dei suffragi e 16 seggi, due in più di quelli che controllava. Uno spostamento dei consensi nel blocco della sinistra alternativa ha favorito la forza regionalista ecologista Adelante Andalusia, che ottiene il 9,5% dei suffragi e quadruplica da 2 a 8 seggi la sua rappresentanza, riuscendo nel sorpasso su Por Andalucia (Izquierda Unida, Sumar, Podemos,Verdes Equo, Alianza Verde), ferma a 4 scranni, uno in meno di quelli che aveva nell'ultima legislatura.