Il portavoce della centrale di Zaporizhzhia, 'l'impianto è stabile'

ROMA, 28 DIC - La centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, è stabile e una linea ad alta tensione fornisce energia, secondo un portavoce della centrale citato dall'agenzia russa Ria Novosti e rilanciato da Sky News. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è attualmente sotto un cessate il fuoco locale, ha dichiarato il suo direttore generale Rafael Grossi. Un team dell'Aiea sta monitorando le riparazioni, che dovrebbero durare alcuni giorni, nell'ambito degli sforzi per prevenire un incidente nucleare durante la guerra in Ucraina. Il destino della centrale è tra le questioni irrisolte del piano di pace per l'Ucraina e sarà tra i temi affrontati da Volodymyr Zelenskyy e Donald Trump in Florida.