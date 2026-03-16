Il Piemonte apre a 'spazi di sperimentazione controllata di Ia'

TORINO, 16 MAR - Apre alla "attivazione di spazi di sperimentazione controllata per testare nuove applicazioni di intelligenza artificiale in condizioni di sicurezza e monitoraggio" uno dei 18 articoli del ddl Semplifica Piemonte presentato oggi a Torino dal presidente Cirio e dall'assessore Gian Luca Vignale, alla presenza dei ministri Zangrillo e Casellati. Per realizzare simili iniziative, si legge, "la Regione può stipulare accordi di collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici e società in house", anche volti alla "realizzazione di progetti pilota finalizzati a valutare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla semplificazione e sull'innovazione amministrativa". "L'Ia - ha precisato Vignale - è stata inserita come articolo di legge perché non poteva prescindere una legge della semplificazione dall'intelligenza artificiale, ma anche perché è potenzialmente anche uno dei più grandi strumenti, non certo sostitutivi, ma di integrazione delle competenze dei nostri dipendenti, di facilitazione di alcune attività che sono particolarmente complesse". I principi che devono guidare l'adozione dell'Ia, si legge nel ddl, sono la "trasparenza, affinché sia sempre riconoscibile quando una decisione è supportata da un algoritmo o da un sistema automatizzato", ma anche la "supervisione umana, al fine di garantire che ogni decisione produttiva di effetti giuridici o comunque rilevante per cittadini e imprese sia validata da un funzionario". Altri due pilastri sono la "verificabilità e tracciabilità, intese come possibilità di accertare in ogni momento il funzionamento del sistema algoritmico e di ricostruire i processi logici e informatici che ne determinano gli esiti" e la "tutela dei dati personali e non discriminazione".