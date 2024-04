Il Piccolo e Primorski "insieme" per Mattarella e Pahor

TRIESTE, 12 APR - I quotidiani di Trieste Il Piccolo e quello della comunità slovena Primorski dnevnik, escono oggi in edicola congiuntamente, con una uguale copertina che si apre con il titolo "Insieme" e ospitando gli stessi interventi del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dell'ex Presidente della Slovenia Borut Pahor. L'iniziativa, che non ha precedenti tra i due quotidiani, è stata adottata in occasione del conferimento della laurea honoris causa oggi all'Università di Trieste ai due protagonisti della riconciliazione tra i due Paesi. L'intervento di Mattarella si intitola "Qui è nato un modello di cooperazione", quello di Pahor "Quelle mani unite e la stessa emozione".