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'Il Pentagono vuole schierare altri 3.000 soldati in Medio Oriente'

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NEW YORK, 24 MAR - Il Pentagono prevede di dispiegare 3.000 soldati della divisione di elite dell'esercito in Medio Oriente a sostegno delle operazioni in Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale l'ordine scritto per il dispiegamento è atteso a ore. Lo schieramento dell'82ma divisione, spiegano le fonti, apre a Donald Trump la possibilità di perseguire diverse opzioni strategiche.

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