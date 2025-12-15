'Il Pentagono si prepara ad un ampia riorganizzazione delle forze armate'

NEW YORK, 15 DIC - Il capo del Pentagono si appresta a lanciare un'ampia riorganizzazione che prevede il ridimensionamento di alcune delle principali sedi di comando delle forze armate e la modifica degli equilibri di potere fra i generali di alto rango. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il piano punta a ridurre il peso del US Central Command, del US European Command e del US African Command collocandoli sotto il controllo di una nuova organizzazione, il US International Command. Il US Southern Command e il US Northern Command, al quale fanno capo le operazioni militari nell'emisfero occidentale, sarebbero invece collocati sonno il US Americas Command. Il piano si allinea con la strategia di sicurezza nazionale dell'amministrazione Trump e, se sarà adottato, sarà complementare agli sforzi della Casa Bianca di spostare le risorse lontano dal Medio Oriente e dall'Europa.