Il Pentagono schiera altri 500 militari a Washington

WASHINGTON, 26 NOV - Gli Stati Uniti schiereranno altri 500 soldati a Washington dopo la sparatoria nella quale sono stati colpiti due militari. Lo ha annunciato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. "Questo non farà che rafforzare la nostra determinazione a garantire che Washington sia sicura e bella", ha affermato durante una visita nella Repubblica Dominicana.