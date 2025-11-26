Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Pentagono schiera altri 500 militari a Washington

AA

WASHINGTON, 26 NOV - Gli Stati Uniti schiereranno altri 500 soldati a Washington dopo la sparatoria nella quale sono stati colpiti due militari. Lo ha annunciato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. "Questo non farà che rafforzare la nostra determinazione a garantire che Washington sia sicura e bella", ha affermato durante una visita nella Repubblica Dominicana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario