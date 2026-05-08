Il Pentagono pubblica documenti e immagini inediti degli Ufo

WASHINGTON, 08 MAG - Il Pentagono ha pubblicato una serie di file e video "mai visti prima" sui cosiddetti 'fenomeni anomali non identificati (Uap), nell'ambito di un'iniziativa per rendere più trasparenti le conoscenze del governo in merito ai fenomeni extraterrestri. I circa 162 documenti inediti, divulgati nell'ambito del programma voluto da Donald Trump 'Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters', sono foto in bianco e nero - delle missioni spaziali Apollo 1, nel 1969, e Apollo 17, nel 1972 - ma anche scambi tra il dipartimento di Stato e la Nasa. Una delle immagini, scattata dalla superficie lunare, sembra ritrarre un gruppo di tre minuscoli puntini nel cielo. Un altro documento contiene l'interrogatorio dell'Fbi a una persona identificata come pilota di droni, la quale, nel settembre 2023, ha riferito di aver avvistato in cielo un "oggetto lineare" con una luce talmente intensa da permettere di "distinguere delle fasce all'interno della luce stessa".