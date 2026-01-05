Il Pentagono pronto a punire il senatore dem Kelly per un video anti Trump

WASHINGTON, 05 GEN - Il Dipartimento della Difesa sta adottando misure per declassare il grado e la pensione del senatore dem Mark Kelly in risposta ad un video pubblicato a novembre in cui metteva in guardia i militari dal non obbedire a ordini illegali del commander in chief. Prima di intraprendere la carriera politica, Kelly ha volato in missioni di combattimento durante la Guerra del Golfo come aviatore navale prima di essere selezionato come pilota dello Space Shuttle della NASA nel 1996. Ha effettuato la sua prima missione spaziale nel 2001 come pilota della missione STS-108, poi ha pilotato la missione STS-121 nel 2006 e ha comandato la missione STS-124 nel 2008 e la missione STS-134 (l'ultima missione dello Space Shuttle Endeavour) nel 2011. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth, in un post sui social media, ha definito le dichiarazioni del democratico dell'Arizona "dichiarazioni sediziose" e ha affermato che fanno parte di un "modello di condotta sconsiderata" e ha poi riferito che il Pentagono ha avviato un procedimento per retrocedere Kelly dal grado di capitano di vascello in pensione a un grado inferiore, con una conseguente riduzione della pensione. Kelly ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso. Il Pentagono aveva avviato un'indagine sull'ex astronauta lo scorso anno dopo che lui e altri democratici del Congresso avevano pubblicato un video in cui ricordavano alle truppe che non sono tenute a obbedire a ordini illegali. Kelly ha dichiarato che l'indagine costituisce una ritorsione politica da parte dell'amministrazione Trump.