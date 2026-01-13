'Il Pentagono ha attaccato una barca narcos con un aereo che sembrava civile'

WASHINGTON, 12 GEN - Il Pentagono ha utilizzato un aereo segreto dipinto in modo da sembrare un velivolo civile nel suo primo attacco contro una presunta imbarcazione di narcos, uccidendo 11 persone lo scorso settembre. Il velivolo trasportava inoltre i propri armamenti all'interno della fusoliera, anziché in modo visibile sotto le ali. Lo scrive il New York Times, citando funzionari informati sulla vicenda ed evocando l'ipotesi di un crimine di guerra noto come "perfidia". Secondo esperti di diritto, l'aspetto non militare è un elemento significativo, perché l'amministrazione Usa ha sostenuto che gli attacchi letali contro le imbarcazioni sono legali — e non omicidi — in quanto il presidente Donald Trump ha "stabilito" che gli Stati Uniti sono impegnati in un conflitto armato con i cartelli della droga. Tuttavia, le leggi dei conflitti armati vietano ai combattenti di fingere uno status civile per indurre il nemico ad abbassare la guardia e poi attaccarlo e ucciderlo. Questo, scrive il quotidiano, costituisce un crimine di guerra noto come "perfidia". Il generale maggiore in pensione Steven J. Lepper, ex vice giudice avvocato generale dell'Aeronautica militare statunitense, ha affermato che se l'aereo fosse stato dipinto in modo da mascherarne la natura militare e si fosse avvicinato abbastanza da essere visto dalle persone a bordo dell'imbarcazione — inducendole a non rendersi conto della necessità di compiere manovre evasive o arrendersi per sopravvivere — ciò avrebbe rappresentato un crimine di guerra secondo gli standard del diritto dei conflitti armati. "Nascondere la propria identità è un elemento della perfidia", ha dichiarato Lepper. "Se l'aereo che vola sopra non è identificabile come velivolo combattente, non dovrebbe essere impiegato in attività di combattimento". Secondo funzionari che hanno visto o sono stati informati sui filmati di sorveglianza dell'attacco, l'aereo è sceso a una quota sufficientemente bassa da essere visibile alle persone a bordo dell'imbarcazione. La barca aveva fatto rotta di ritorno verso il Venezuela, apparentemente dopo aver avvistato l'aereo, prima del primo attacco. Due sopravvissuti all'attacco iniziale sarebbero poi stati visti fare cenno con la mano all'aereo dopo essersi arrampicati su un pezzo capovolto dello scafo, prima che i militari li uccidessero con un attacco successivo che ha anche affondato i resti dell'imbarcazione.