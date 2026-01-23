Giornale di Brescia
Il Pd sfiducia Missiroli, il Comune di Cervia verso la decadenza

BOLOGNA, 23 GEN - Il Pd di Cervia "scarica" il sindaco dem Mattia Missiroli, che oggi ha revocato le dimissioni che aveva annunciato dopo l'indagine a suo carico per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie. In una nota il partito annuncia le dimissioni in blocco di tutti i consiglieri comunali di maggioranza, nonché degli assessori, "affinché si possa aprire in tempi più rapidi un nuovo passaggio democratico e restituire ai cittadini la possibilità di esprimersi attraverso nuove elezioni". Una scelta "difficile". Il consiglio decade, così come la giunta comunale, e "si andrà quindi ad elezioni nella prima finestra utile".

BOLOGNA

