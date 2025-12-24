Il Patriarca di Venezia dona biscotti, berretti e guanti per i poveri della città

VENEZIA, 24 DIC - Detergenti e prodotti per l'igiene per le carceri, berretti e guanti per i senzatetto seguiti dalla Caritas, e biscotti proteici per le mense dei poveri. Sono alcuni dei doni che il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha procurato per gli ultimi della città, per il Natale di quest'anno. In primo luogo sono stati inviati nelle carceri cittadine detergenti e prodotti per l'igiene personale. Undici bancali di biscotti proteici sono invece stati donati dal forno Palmisano e distribuiti dal Patriarcato: ogni bancale contiene 30 scatole, ciascuna con 300 mini confezioni di biscotti proteici, per un totale di 99.000 pezzi. Per affrontare il freddo sono stati acquistati 300 berretti e 300 paia di guanti, che saranno il dono del Patriarca agli utenti e ospiti della Mensa di Ca' Letizia e della Mensa Sant'Antonio a Mestre, e di altre realtà di accoglienza del territorio che si occupano di persone in difficoltà. Il panificio Gorghetto di Mestre ha inoltre donato 100 panettoni per gli ospiti delle strutture Caritas. A questi se ne aggiungono altri acquistati dalla Caritas per le mense, le carceri maschile e femminile e gli ospiti in fine pena presso la Casa della Carità "San Giuseppe" alle Muneghette e Casa "San Giovanni XXIII".