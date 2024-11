Il partito repubblicano cileno salta le primarie, Kast candidato

SANTIAGO DEL CILE, 29 NOV - Il Partito Repubblicano del Cile ha annunciato che non parteciperà alle elezioni primarie di coalizione, confermando che il candidato alle presidenziali del prossimo anno sarà José Antonio Kast. In corsa per la quarta volta per la carica di presidente, il conservatore Kast disputerà nuovamente l'elezione con l'attuale presidente di centrosinistra, Gabriel Boric, dopo esser stato sconfitto nel 2021. Lo ha annunciato il presidente del partito, Arturo Squella, assicurando che Kast è la persona adeguata per far fronte alle principali sfide del Paese, soprattutto la crisi della sicurezza pubblica a causa della crescita delle attività da parte di organizzazioni criminali cilene e internazionali. In merito Squella ha riferito a Bio Bio Chile di aver studiato le misure adottate per combattere la criminalità in El Salvador, Italia e Ungheria.