Il parroco, rimosso dal dipinto restaurato il volto di Meloni

ROMA, 04 FEB - Il viso del dipinto restaurato con un volto che ricordava la premier Giorgia Meloni, è stato "rimosso, ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la messa o pregare..non era possibile". Così il parroco di San Lorenzo in Lucina, monsignor Daniele Micheletti.