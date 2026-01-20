Il Parlamento iraniano minaccia, 'un attacco a Khamenei innesca la jihad'

ROMA, 20 GEN - La commissione parlamentare per la sicurezza nazionale dell'Iran ha affermato che qualsiasi attacco alla guida suprema del Paese equivarrebbe a una dichiarazione di guerra al mondo musulmano. Lo riportano i media statali, scrive il portale dell'opposizione degli iraniani all'estero, Iran International. "Qualsiasi affronto alla Guida Suprema equivale a una dichiarazione di guerra contro l'intero mondo islamico e ci si deve aspettare l'emissione di sentenze jihadiste da parte degli studiosi islamici e una risposta dai soldati dell'Islam in tutto il mondo", ha affermato la commissione in una nota. La commissione ha poi descritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come "mentalmente instabile", dopo le sue dichiarazioni sulla leadership dell'Iran.