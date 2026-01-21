Il Parlamento europeo sospende l'intesa sui dazi con gli Usa

BRUXELLES, 21 GEN - Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, rinviando il suo via libera. Lo ha annunciato il presidente della commissione commercio internazionale dell'Eurocamera, Bernd Lange, in conferenza stampa a Strasburgo, ufficializzando la decisione preannunciata ieri dal presidente del gruppo del Ppe, Manfred Weber, in accordo con Socialisti e Liberali. Con le nuove minacce di dazi "Donald Trump ha rotto" il patto firmato a luglio in Scozia, ha sottolineato Lange.