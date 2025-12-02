Giornale di Brescia
Il Parco Astérix sbarca in Germania, sarà pronto nel 2030-2031

PARIGI, 02 DIC - Partono alla conquista della Germania gli irriducibili galli della saga di Astérix, con l'esportazione del loro 'villaggio' diventato in Francia un celebre parco di attrazioni. La Compagnie des Alpes ha annunciato oggi la trasformazione del parco tedesco Belantis, acquisito lo scorso aprile, in un parco Astérix, il primo al di fuori dei confini della Francia. Il progetto vedrà la luce "all'orizzonte 2030-2031" ha fatto sapere la proprietà.

PARIGI

