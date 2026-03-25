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Il Papa, 'viviamo un tempo segnato dalla follia della guerra'

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CITTÀ DEL VATICANO, 25 MAR - "Oggi in Polonia si celebra la Giornata della Santità della Vita. Abbiamo davvero bisogno di iniziative come quella dell'Adozione spirituale di un bambino concepito, che viene lanciata proprio oggi. In un tempo segnato dalla follia della guerra è importante difendere la vita dal concepimento al suo naturale tramonto". Lo ha detto Leone XIV nell'udienza generale, salutando i pellegrini polacchi.

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