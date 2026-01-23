Il Papa visiterà nel periodo di Quaresima cinque parrocchie romane

CITTÀ DEL VATICANO, 23 GEN - Papa Leone XIV torna a incontrare il clero della diocesi di Roma: lo farà, come tradizione, il giovedì seguente al Mercoledì delle ceneri, cioè giovedì 19 febbraio. L'appuntamento è in Aula Paolo VI, alle ore 10. Sempre in occasione della Quaresima, poi, il Papa si recherà a visitare diverse comunità parrocchiali della diocesi di Roma, una per ciascuno dei settori pastorali in cui è suddivisa. Le parrocchie sono: Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido (Sud), il 15 febbraio; Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio (Centro), il 22 febbraio; Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo (Est), il primo marzo; Santa Maria della Presentazione (Ovest), l'8 marzo; Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo (Nord), il 15 marzo. "Saranno delle vere e proprie visite pastorali - anticipa il cardinale vicario Baldo Reina -, quindi Papa Leone XIV incontrerà gli organismi di partecipazione, gli animatori pastorali e alcune realtà giovanili. Il culmine della visita sarà la celebrazione eucaristica con tutta la comunità parrocchiale. Il Santo Padre inizia le visite alle parrocchie della sua diocesi, sulla scia dei suoi predecessori, e questo è motivo per tutti noi di grande gioia, e per approfondire con il nostro Vescovo i temi del piano pastorale".