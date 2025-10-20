Giornale di Brescia
Il Papa vede vittime di abusi, è il primo incontro

Activists from the Ending Clergy Abuse (ECA) organization are seen in St. Peter's Square at the end of Pope Francis' Angelus prayer, Vatican City, 24 February 2019. ANSA/GIUSEPPE LAMI
CITTÀ DEL VATICANO, 20 OTT - Papa Leone ha incontrato in Vaticano un gruppo di vittime di abusi che fanno riferimento all'Eca, l'Ending Ckery Abuse, rete attiva soprattutto negli Stati Uniti. Lo riferisce la stessa Eca Global. Si tratta del primo incontro, almeno tra quelli resi noti, tra Papa Leone e vittime di abusi da parte del clero. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori aveva presentato qualche giorno fa il Rapporto annuale rilevando la lentezza con la quale si procede in alcune diocesi nell'affrontare la piaga degli abusi.

