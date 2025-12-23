Giornale di Brescia
Il Papa, una tregua di 24 ore a Natale in Ucraina e non solo

CASTEL GANDOLFO, 23 DIC - "Veramente tra le cose che mi causano molta tristezza c'è il fatto che la Russia ha rifiutato una tregua di Natale. Io faccio ancora una volta questa richiesta a tutte le persone di buona volontà: rispettare almeno nella festa della nascita di Gesù una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo". Lo ha detto il Papa.

CASTEL GANDOLFO

