Il Papa, ultimo giorno in Camerun, poi vola in Angola
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YAOUNDÉ, 18 APR - Ultimo giorno per Papa Leone in Camerun, poi si trasferirà, per la terza tappa del viaggio, in Angola. Prima di partire dal Camerun, alle 9.30 ora locale (10.30 in Italia) celebrerà la messa all'aeroporto di Yaoundé. Alle 12.30 l'aereo papale decollerà verso Luanda, la capitale dell'Angola. L'arrivo è previsto alle 15 ora locale (le 16 in Italia). Dopo la visita di cortesia al presidente, alle 16.15 incontrerà le autorità del Paese. Al termine si trasferirà alla Nunziatura dove alle 19 incontrerà, in forma privata, i vescovi del paese.
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