Il Papa, tutti i cristiani si impegnino per la pace e la giustizia

CITTÀ DEL VATICANO, 18 GEN - "Inizia oggi la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Le origini di questa iniziativa risalgono a due secoli fa e il papa Leone XIII l'ha molto incoraggiata, il tema di quest'anno è tratto dalla Lettera agli Efesini: 'Un solo corpo e un solo spirito come una sola è la speranza cui siete stati chiamati'". Lo ha detto papa Leone all'Angelus invitando così "tutte le comunità cattoliche a rafforzare la preghiera per la piena unità visibile di tutti i cristiani". "Questo nostro impegno per l'unità - ha aggiunto - si deve accompagnare coerentemente con quello per la pace e la giustizia". "All'approvazione, al consenso, alla visibilità - ha anche detto nella sua meditazione papa Prevost parlando ai fedeli riuniti in piazza San Pietro - viene data spesso un'importanza eccessiva, tale da condizionare le idee, i comportamenti e gli stati d'animo delle persone, da causare sofferenze e divisioni, da produrre stili di vita e di relazione effimeri, deludenti, imprigionanti". "In realtà - dice il Pontefice -, non abbiamo bisogno di questi "surrogati di felicità". La nostra gioia e la nostra grandezza non si fondano su illusioni passeggere di successo e di fama, ma sul saperci amati e voluti dal nostro Padre che è nei cieli".