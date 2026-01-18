Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa, tutti i cristiani si impegnino per la pace e la giustizia

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 18 GEN - "Inizia oggi la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Le origini di questa iniziativa risalgono a due secoli fa e il papa Leone XIII l'ha molto incoraggiata, il tema di quest'anno è tratto dalla Lettera agli Efesini: 'Un solo corpo e un solo spirito come una sola è la speranza cui siete stati chiamati'". Lo ha detto papa Leone all'Angelus invitando così "tutte le comunità cattoliche a rafforzare la preghiera per la piena unità visibile di tutti i cristiani". "Questo nostro impegno per l'unità - ha aggiunto - si deve accompagnare coerentemente con quello per la pace e la giustizia". "All'approvazione, al consenso, alla visibilità - ha anche detto nella sua meditazione papa Prevost parlando ai fedeli riuniti in piazza San Pietro - viene data spesso un'importanza eccessiva, tale da condizionare le idee, i comportamenti e gli stati d'animo delle persone, da causare sofferenze e divisioni, da produrre stili di vita e di relazione effimeri, deludenti, imprigionanti". "In realtà - dice il Pontefice -, non abbiamo bisogno di questi "surrogati di felicità". La nostra gioia e la nostra grandezza non si fondano su illusioni passeggere di successo e di fama, ma sul saperci amati e voluti dal nostro Padre che è nei cieli".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario